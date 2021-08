Aufgesetztes Patchwork-Glück? Lilly Becker attackiert ihren Ex Boris

Ob sich das ehemalige Tennis-Ass auch mit seiner Ex Lilly Becker so gut versteht? Ein Posting der gebürtigen Niederländerin wirft Fragen auf. Nachdem Becker im Bild-Interview darüber geschwärmt hatte, wie gut sein Patchwork-Leben funktioniert, erlaubte sich Lilly einen spöttischen Kommentar. In einer Instagram-Story postete sie zunächst einen Screenshot des Artikels mit Boris und Noah Beckers Interview. Dazu schrieb sie: "Ernsthaft? … Wie viel hast du für diesen Artikel gezahlt bekommen?"

Nur kurz darauf ruderte sie allerdings zurück. Sie löschte die Story und schrieb stattdessen: "Dieser Artikel ist großartig … Patchwork. Familie vom Feinsten."