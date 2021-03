Intime Details: Lilly Becker packt über ihr Liebesleben aus

Im Gespräch mit Vipstagram auf RTL bestätigte sie dann, dass sie auch Frauen interessant finde. "Ja, es stimmt. Ich schau mich nicht nur nach Männern, sondern auch nach Frauen um", so Lilly Becker ganz offen. Sie könne sich also durchaus auch eine Freundin vorstellen. "Frauen lieben Frauen und das ist auch kein Tabu. Das ist normal. Nicht für viele Frauen, aber für mich ist das eben einfach so", gestand Lilly Becker. "Ich liebe Frauen und es ist, was es ist."