Freizügig: Lilly Becker teilt provokanten Urlaubsschappschuss

Lilly Becker macht nach langem Lockdown und coronabedingten Ausgangsbeschränkungen das, was sie in ihrer Freizeit offenbar am liebsten macht, nämlich Urlaub. Auf Instagram verschickt sie sonnige Grüße aus Ibiza an ihre Fans und teilt ein (fast nicht jugendfreies) Foto.

Lilly Becker posiert oben ohne im Meer

Auf einem sexy Foto zeigt sie sich im Wasser sitzend mit einem Glas Rosé in der Hand. Bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass sie das Bikini-Oberteil weggelassen hat. Das niederländische Model zensiert sich aber gleich selbst - und verdeckt ihren Oberkörper artig mit ihren Knien. Auch wenn sie mit ihrem Fast-Nackt-Look dennoch ein bisserl provoziert.