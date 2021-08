Zugenommen: Lilly Becker zeigt ihre Urlaubs-Kilos

Im Urlaub völlert es sich bekanntlich gerne. Lilly Becker jedenfalls hat in ihren Ferien etwas zugenommen. Auf Instagram zeigt sie unverblümt ihre Urlaubs-Kilos und erklärt, dass sie nun fünf Kilo abnehmen will. Dabei setzt die 45-Jährige aber nicht etwa auf eine mühsame Diät - sondern auf jede Menge Sport.

Lilly Becker zeigt ihre Urlaubs-Kilos

Nachdem sie in den vergangenen Tagen jede Menge Urlaubsschnappschüsse geteilt hatte, ist sie nun wieder zurück in ihrer Wahlheimat Großbritannien. Nach ihrer Auszeit in der Sonne ist bei der Ex-Frau von Boris Becker nun wieder Sport angesagt.