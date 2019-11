Ariana Grande mit "großen Schmerzen" auf Tour

US-Sängerin Ariana Grande (26), seit Monaten auf Welttournee, klagt über gesundheitliche Probleme. Ihr Hals und ihr Kopf bereiteten ihr große Schmerzen, teilte die Sängerin am Samstag auf Instagram mit. Möglicherweise müsse sie Auftritte absagen. "Ich bin immer noch sehr krank", klagte Grande.

Seit ihrer letzten Show in London fühle sie sich schlecht. Im Rahmen ihrer seit März laufenden "Sweetener"-Welttournee stand Grande Mitte Oktober in London auf der Bühne.

Die Sängerin zeigte sich auf Instagram auch mit einem Inhaliergerät. Sie nehme viele Medikamente und tue "alles Mögliche", um wieder gesund zu werden, teilte sie ihren Fans mit. Bei ihren Auftritten höre sie sich "okay" an, aber sie habe Problemen beim Atmen und große Schmerzen.

Am Sonntagabend stand ein Konzert in Lexington (US-Staat Kentucky) an, das sie bereits absagen musste. Bis Mitte Dezember hat die Sängerin mehr als ein Dutzend Konzerte geplant, darunter in Florida, Texas und Kalifornien.

Anfang November war Grande mit sieben Nominierungen die größte Favoritin der MTV Europe Music Awards, bei der Vergabe der Musiktrophäen im spanischen Sevilla ging sie aber komplett leer aus.

Im Mai 2017 waren bei einem Selbstmordattentat auf ein Popkonzert der US-Sängerin in Manchester 23 Menschen getötet worden.