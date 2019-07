Sorge um Ariana Grande: Emotionaler Zusammenbruch auf der Bühne

Fans sind in Sorge um Popstar Ariana Grande. Die 26-Jährige brach bei einem Konzert in Tränen aus und konnte zunächst nicht weitersingen. In einem Instagram-Posting versuchte die Sängerin, den Zwischenfall zu erklären.

Sorge um Grande nach tränenreichem Zusammenbruch

Beim Konzert in St. Luois, im US-Bundesstaat Mirrouri, bricht Ariana Grande inmitten der Performance ihres Lieds "R.E.M." in Tränen aus. Die Sängerin ist sichtlich mitgenommen, schüttelt immer wieder den Kopf und hält ihren Arm vors Gesicht, über das Tränen fließen.

Ariana hält ihren Fans das Mikrofon hin, während sie versucht, ihre Gefühle wieder unter Kontrolle zu bringen.