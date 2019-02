Ariana Grande: Das Leben der beliebtesten Frau auf Instagram

Grandes Jahresrückblick: "Habe (...) keine Ahnung, was ich mache"

Über das letzte Jahr sagte Grande bei einer Preisverleihung in New York: "Viele schauen vielleicht zu mir auf und denken, ich hätte alles im Griff. Aber was mein Privatleben angeht, habe ich keine Ahnung, was ich mache." Emotional fuhr sie fort: "Wenn du jemand bist, der nicht weiß, was das nächste Kapitel für dich bereithält: Du bist nicht alleine damit."