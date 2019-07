Ariana Grande und Kim Kardashian boykottieren ihren Fotografen

Marcus Hyde (34) ist - oder war - einer der gefragtesten Fotografen der Musikszene. Er arbeitete mit Stars wie Childish Gambino, Snoop Dog, Chance the Rapper und eben auch Kim Kardashian und Kanye West sowie Ariana Grande. Die drei Letzteren haben sich nun jedoch öffentlich gegen ihn ausgesprochen.

Was ist passiert?

Auch wenn er A-List-Stars bis dato mit Respekt begegnet ist, so scheint das für noch unbekannte Models nicht unbedingt zu gelten. Ein New Yorker Model namens Sunnaya Nash machte einen Chat-Verlauf mit Hyde öffentlich, in dem es eigentlich nur um ein kostenloses Shooting gehen sollte.

Im Gegenzug verlangte der Fotograf allerdings vorab Nacktfotos von der jungen Frau, "um zu überprüfen ob sie es wert sei". Da Nash sich damit unwohl fühlte, lehnte sie ab. Daraufhin verlangte Hyde auf einmal zweitausend US-Dollar (ca. 1.800 Euro) für ein Fotoshooting, dass er Nash zuvor noch kostenlos angeboten hatte.