Zusammenbrüche und Alkohol: Ariana Grande in tiefer Trauer

Auf der Bühne versuche sie stets die "perfekt geschliffene Entertainerin" zu sein, sagte Grande der Vogue. Über alles, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, kann sie immer noch nicht wirklich sprechen. Sie könne sich zudem kaum daran erinnern: "Erstens, weil ich so betrunken war. Zweitens, weil ich so traurig war", so Grande.

Auch die Produktion ihres neuen Albums sei eigentlich an ihr vorbeigegangen. "Ich erinnere mich nicht wirklich daran, wie es angefangen oder geendet hat." Zehn der zwölf Tracks seien wie aus dem Nichts einfach da gewesen. Rückblickend sieht die 26-Jährige das Album jedoch als einen "Moment der Selbstverwirklichung" an. Ohne jegliche Ablenkungen habe sie sich "mit all dem Zeug" auseinandergesetzt und es genutzt, um zu heilen.