Arbeit oder Vergnügen? Kate Moss jettet trotz Reisebeschränkung zum 47er nach Paris

Ein Geburtstagswochenende in der Stadt der Liebe zu verbringen, bleibt aufgrund der Coronapandemie für die meisten ein entfernter Traum. Aber Frankreichs Kampf gegen das Coronavirus hat Supermodel Kate Moss nicht davon abgehalten, nach Paris zu jetten, um dort ihren 47. Geburtstag zu feiern und shoppen zu gehen.

Kate Moss: Shoppingtour in Paris zum 47. Geburtstag

Wie die Daily Mail berichtet, ist die Britin zusammen mit ihrem Freund, Nikolai von Bismarck, und ihrer Tochter Lila Grace nach Paris geflogen. Hier gönnt sich das Trio derzeit eine ordentliche Portion Luxus im Nobelhotel "Ritz", wo eine Nacht knapp 2.810 Euro kostet.

Die Ausgangssperre in der französischen Hauptstadt ermöglicht es, dass Geschäfte geöffnet bleiben, auch wenn Restaurants, Bars und andere Unterhaltungsmöglichkeiten geschlossen habe. Was Moss offenbar gelegen kam: Das Model, das am 16. Jänner seinen 47. Geburtstag gefeiert hat, gönnte sich an seinem Ehrentag eine Shoppingtour. Zusammen mit Bismarck und ihrer Tochter besuchte sie einen Vintage-Juwelier sowie eine Yves Saint Laurent-Boutique. Am Tag darauf soll das Model beim Verlassen des Hotels ohne Mund-Nasen-Schutz gesichtet worden sein, den sie erst aufgesetzt habe, als sie an einem Schild vorbeikam, das sie daran erinnerte.