Hat sich Kate Moss verlobt oder nicht? Rätselraten um geheimnisvollen Ring

Gegenüber dem Telegraph dementierte Kate Moss, die von 2011 bis 2016 mit Musiker Jamie Hince verheiratet war, nun aber die Gerüchte um einen Heiratsantrag.

"Oh, nein. Ich bin icht verlobt", sagte das Model. Den Ring habe ihr in der Tat ihr Freund geschenkt. Um ihre Hand soll von Bismarck jedoch nicht angehalten haben.

"Es ist eher so, dass ich in einer Beziehung bin. Ich bin gebunden. Ich denke, nachdem du verheiratet warst, fühlt sich der Finger etwas leer an. Es war so nach dem Motto: 'Ich gehe mit dir aus und ich habe einen leeren Finger, also mache mir ein ringförmiges Geschenk", so Moss über die Herkunft des Ringes.