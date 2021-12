Angstzustände: Kendall Jenner möchte Betroffenen Mut machen

In der Vergangenheit sprach Kendall Jenner schon öfter über ihre psychischen Erkrankungen. Das Supermodel würde an Angstzuständen und Panikattacken leiden. Oft seien diese so schlimm, dass sie für ihre Jobs zum Hindernis werden können, wie auch in einigen Folgen der Reality-Show "Keeping Up With The Kardashians" rund um ihre Familie, dem Kardashian-Jenner-Klan, thematisiert wurde. Nun ging die Schwester von Kim Kardashian erneut auf das Thema ein.

Kendall Jenner möchte betroffenen Mut machen

Am Sonntag teilte das Model in einer für begrenzte Zeit aufrufbaren Instagram-Story eine Nachricht über den Umgang mit Angstzuständen. Dafür zeigte Kendall Jenner Bilder aus Cleo Wades Buch "Heart Talk: Poetic Wisdom For A Better Life", das auf kreative Weise Lebenslektionen und Inspiration durch Poesie sowie Mantras teilt. "Und die beste Nachricht von allen ist, dass es nie zu spät ist, die Person zu werden, die Sie schon immer sein wollten", hieß es auf den Seiten, welche das Model seinen Followern näher bringen wollte.