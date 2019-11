Andrea Bocelli verteidigt Plácido Domingo

Starsänger Andrea Bocelli ist "entsetzt" darüber, dass sein Opernkollege Plácido Domingo nach den vermehrten Vorwürfen wegen sexueller Belästigung nun von der Branche verschmäht wird. Eine Reihe von Vorstellungen mit dem spanischen Bariton wurde im August abgesagt, und er trat als Direktor der Los Angeles Opera zurück.

Währenddessen ließ er verlauten, dass die Berichte über sein Verhalten gegenüber Frauen "einfach falsch" seien. Mehrere Kollegen zeigten sich bereits solidarisch mit dem Bariton, unter ihnen auch Anna Netrebko. Nun holt auch Andrea Bocelli zur Verteidigung aus: Bis das Gegenteil bewiesen sei, müsse man Domingo als Unschuldigen behandeln.

Im Zweifel für den Angeklagten

"Ich bin immer noch entsetzt darüber, was mit diesem unglaublichen Künstler passiert ist", so Bocelli im Interview mit The Associated Press. "Ich verstehe das nicht. Morgen kann eine Dame einfach herkommen und sagen, Andrea Bocelli hat mich vor zehn Jahren missbraucht, und von diesem Tag an möchte niemand mehr mit mir singen. Die Opernhäuser werden mich nicht mehr anrufen. Das ist absurd."