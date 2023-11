Amira bricht in neuem Podcast Schweigen über Enttäuschung von Oliver Pocher

Amira und Oliver Pocher "schon lange getrennt"

Die Österreicherin deutete zudem an, dass die Trennung von Oliver Pocher möglicherweise schon länger zurückliegt, als offiziell bekannt ist. Als ihr Bruder sagte: "Du bist ja jetzt getrennt", erklärte Amira: "Ich bin schon lange getrennt. Überraschung."

"Offiziell, weiß ich nicht, seit zwei, drei Monaten. Und inoffiziell könnt ihr euch vorstellen, dass man sich nicht trennt von heute auf morgen – und dann direkt die Bild-Zeitung anruft", fügte sie hinzu. "So was ist ein langer Prozess und die Öffentlichkeit weiß das natürlich nicht."

Über die vergangenen Wochen, in denen immer wieder über das Liebes-Aus der Pochers berichtet worden war, meinte Amira, es seien "vielleicht die schwierigsten meines Lebens" gewesen. Sie sei "körperlich und psychisch" an ihre Grenzen gekommen.

Amira zwischenmenschlich enttäuscht

Dabei haben Amira Pocher nicht nur die Schlagzeilen um ihre gescheiterte Ehe zugesetzt, "das Zwischenmenschliche" sei "noch einmal eine ganz andere Liga". In ihrem neuen Podcast zeigt sich Amira Pocher enttäuscht von ihrem Umfeld und insbesondere von ihrem Mann.

➤ Lesen Sie hier mehr: Oliver und Amira Pocher: Trennung artet in öffentlicher Schlammschlacht aus

"Mir geht es um andere Parteien, die sich jetzt gerade einfach auf meinen Stuhl setzen, ohne mit mir auch nur ein Wort davor gesprochen zu haben oder mich gefragt zu haben, wie es mir geht", führte Amira, die mit Pocher zwei Söhne teilt, aus. Andere wiederum hätten sich einfach nicht gemeldet.

"Das ist das, was mich am meisten verletzt hat, die letzten Wochen - nicht die Schlagzeilen", erklärte sie.

Kritik an Oliver Pocher

Auch am Verhalten ihres Noch-Ehemannes übte Amira offen Kritik. Er habe sich in den sozialen Medien teils versöhnlich gezeigt, aber "nur weil ein Mann zweimal einen Post absetzt und ein paar Zeilen dazu schreibt", mache es die Situation nicht besser.

Es hätte sie mehr berührt, wären Pochers Worte persönlich gekommen - womit Amira wohl unter anderem auf ein Posting anspielte, in dem er ihr zum Geburtstag gratuliert und beteuert hat, wie sehr er es bereue, ihr kein besserer Ehepartner gewesen zu sein.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Als Ehepartner versagt": Oliver Pocher gratuliert Ex Amira

"Aber persönlich kam da ja nie was", so Amira enttäuscht. "Und ich denke mir die ganze Zeit: Hätte Olli so viel Kraft und Power investiert und so hart für unsere Ehe gekämpft, wie er es jetzt tut für seinen eigenen Profit und um mich komplett blöd darzustellen, dann wären wir jetzt noch zusammen."