"Als Ehepartner versagt": Oliver Pocher gratuliert Ex Amira

In seinem Posting geht Pocher mit sich selbst hart ins Gericht. "Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast", teilte er Amira öffentlich mit. "Da habe ich als Ehepartner versagt."

"Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich", schreb er unter anderem weiter. "Ich wünsche Dir alles Gute und dass Du das, was Du suchst in deinem neuen Lebensjahr und Lebensabschnitt finden wirst."