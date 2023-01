Amber Rose will für den Rest ihres Leben single bleiben

Das US-Model Amber Rose hat nicht vor, jemals wieder eine romantische Beziehung einzugehen. "Ich möchte für den Rest meines Lebens single bleiben", erklärte sie im Podcast "Sofia With an F". "Ich möchte mein Haus und mein Leben nicht teilen. Ich möchte niemanden um meine Kinder herum haben. Ich will keinen Sex … ​​Nein, ew", führte die 39-Jährige aus. "Mir geht es gut damit, alleine zu sein. Ich bin sehr froh, mein Bett mit niemandem zu teilen."

Amber Rose schwört den Männern ab