Neue Liebe: Hollywoodstar Cher Hand in Hand mit jungem Rapper

Hollywood- und Pop-Star Cher soll frisch verliebt sein - glaubt man den zahlreichen Berichten internationaler Promimagazine. Bei dem neuen Mann an der Seite der 76-Jährigen soll es sich um den 36-jährigen Rapper und Musikproduzenten Alexander Edwards handeln. Ausgelöst hatten die Spekulationen Fotos, auf denen die beiden Hand in Hand vor einem Nobel-Restaurants in Hollwood zu sehen sind. Zudem veröffentlichte Cher am Sonntag ein Foto Edwards auf Twitter, das sie mit seinem Vornamen und einem roten Herzen kommentierte. Eindeutig und offiziell bestätigt wurde die vermeintliche Beziehung bislang nicht.