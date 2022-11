Schauspielerin Amy Schumer in Sorge um Söhnchen Gene

Der Sohn von US-Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer ist nach einer RSV-Infektion auf dem Wege der Besserung. Der dreijährige Gene habe im Spital behandelt werden müssen, schreibt die 41-Jährige auf Instagram. Hinter ihr liege eine schwere Zeit. Deshalb habe sie sich auch nicht wie geplant auf ihren Auftritt in der Satiresendung "Saturday Night Live" vorbereiten können. "Dies war die härteste Woche meines Lebens. Ich habe die Proben am Donnerstag verpasst, weil mein Sohn in die Notaufnahme gebracht wurde. Grüße an alle Eltern, die gerade das Gleiche durchmachen. Ich durfte den ganzen Tag im Krankenhaus bei ihm sein (...). Mein Sohn ist zu Hause und es geht im besser", so Schumer, die sich in ihrem Post auch bei dem Krankenhauspersonal bedankte.