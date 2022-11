Backstreet Boys gedenken Aaron Carter bei Konzert: Nick Carter in Trauer

Videos von Twitter-Usern, die beide Medien teilten, zeigen einen weinenden Nick Carter. Aaron Carter war am Samstag tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden worden. Er wurde 34 Jahre alt. Mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" wurde der jüngere Bruder von Nick Carter Ende der 90er-Jahre zum Star. Da war er selbst noch ein Kind. Comebackversuche scheiterten seither immer wieder.