Aaron Carter: Probleme mit Polizei drei Tage vor seinem Tod

Einen N√ľchternheitstest vor Ort soll Carter bestanden haben, weswegen er von den Beamten freigelassen wurde. Der ehemalige Teenie-Star hatte den Vorfall kurz darauf auf Instagram kommentiert. "Wenn man das Richtige tut, ger√§t man nicht in Schwierigkeiten. Tu das Richtige, das ist es, was du tust", so Carter wenige Tage vor seinem Tod.

Carters Leben von Tiefschlägen geprägt

Das ehemalige Teenie-Idol hatte zuletzt immer wieder mit psychischen Problemen sowie Medikamenten- und Drogensucht gek√§mpft. Der j√ľngere Bruder von "Backstreet Boy" Nick Carter feierte Ende der 90er Jahre mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" gro√üe Erfolge - da war er noch ein Kind. Seitdem hat er sich immer wieder eher erfolglos an einem Comeback versucht. Im Rahmen einer Welttournee machte er 2015 auch in Deutschland Station.