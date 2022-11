Herzogin Meghan: Wilde Poolparty mit Kanadas First Lady

Die beiden Frauen scheinen sich so gut zu verstehen, dass sie diesen Sommer sogar gemeinsam eine Poolparty feierten. In Meghans Podcast erinnerten sich Trudeau und die Herzogin an die von Harrys Frau in ihrem Haus in Montecito organisierte private Feier. Meghan bezeichnete die Party als eine gute Gelegenheit, die Kinder zusammenzubringen, Wein zu trinken und zu schwimmen. "Wir sind geschwommen, wir haben Wein getrunken, wir haben im Wasser geplanscht", sagte Meghan, die auch erzählte, "ein aufblasbares Pizzastück" gekauft zu haben. Mit dem "spritzte die Familie herum und es war ein großer Hit", so die Herzogin.