Amber Heard: "Opfer von häuslicher Gewalt werden beschämt"

Eine Vertraute Heards erzählte der Glamour weiter: "Ich habe gesehen, wie sie von der Verzweiflung und Dunkelheit wieder aufstrebt. Da ist viel (…), über das sie nicht reden kann."

Die Schauspielerin sieht es ihrerseits als Pflicht an, über das Thema häusliche Gewalt zu sprechen. So sagte Amber Heard: "Mein Beruf bietet mir eine Plattform. Schweigen wäre selbstgefällig."

Auch über der den Druck, der in Hollywood auf Frauen ausgeübt wird, sprach Heard. Nachdem sie nur Rollen angeboten bekam, die sie auf ihr Sex-Appeal reduzierten, habe sie ihr Bestes getan, um dies abzuwenden, ohne als "wählerisch" abgestempelt zu werden.

"Wir bekommen als Frauen weniger bezahlt, wir müssen mehr Zeit am Set verbringen, weil wir Haare und Make-up machen müssen. Wir arbeiten in einem grundsätzlich fehlerhaften System", so die Schauspielerin.