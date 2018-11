London: Amber Heard kommt mit Badehaube zur Filmpremiere

Was zieht man zu einer Premiere an, wenn der Film über die Comicfigur Aquaman handelt und man selbst darin die Königin von Atlantis spielt? Amber Heard entschied sich am Montagabend in London für einen ihrer bislang gewagtesten Looks.

Couture-Badehaube

Die Schauspielerin betrat den blauen Teppich in einem algengrünen Couture-Kleid aus der Herbst 2018-Kollektion von Valentino, das mit einer langen Schleppe und seitlichen Cutouts versehen war. Dazu stylte Heard die passende Badehaube des italienischen Modelabels.