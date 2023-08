Am Abstellgleis: Sussexes sollen gegen geheimen Hollywood-Kodex verstoßen haben

Dass die Freundschaft zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Promis wie den Clooneys und den Beckhams scheitert, könnte auf die "Neigung des Herzogs und der Herzogin zum Teilen" zurückzuführen sein, wirft Piers Morgans Frau Celia Walden den Sussexes zynisch vor. Womit sie darauf anspielt, dass das Paar mit Anschuldigungen nicht gerade diskret umgeht.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Verdammt wütend": Beckhams kündigen Meghan und Harry Freundschaft

Meghan und Harry: Zu indiskret für Hollywood?

Piers Morgan zählt zu den härtesten Kritikern von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Nachdem er 2021 in der Live-Sendung "Good Morning Britain" Zweifel an dem Bericht Meghans über ihre Suizid-Gedanken während ihrer Zeit am Palast geäußert hatte, kündigte die Medienaufsicht eine Untersuchung an.

➤ Lesen Sie hier mehr: Albert und Charlène beim Rotkreuzball: Partnerlook mit Kitsch-Faktor