Klarer Regelverstoß: Fürst Alberts Tochter muss Posting löschen

Zu ihrem Vater Fürst Albert II. hat seine uneheliche Tochter Jazmin Grace Grimaldi bekanntlich ein gutes Verhältnis, auch wenn sie abseits des fürstlichen Parketts aufgewachsen ist. Beruflich versucht sie sich bereits seit einigen Jahren als Schauspielerin einen Namen zu machen. Bisher mit wenig Erfolg.

Alberts Tochter muss Posting ändern

Das hinderte die 31-Jährige aber nicht daran, sich an den anhaltenden Protesten in Hollywood zu beteiligen. In den USA befinden sich die Schauspielerinnen und Schauspieler nach gescheiterten Verhandlungen der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) mit den großen Filmstudios im Streik.