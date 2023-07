Showdown zwischen William und Harry vor Sommerferien auf Balmoral

Zu diesem Zeitpunkt waren die Sussexes noch offiziell arbeitende Senior Royals. Ihr Fehlen auf Balmoral hatte für reichlich Spekulationen gesorgt. Autor Robert Lacey behauptet, Prinz Harry und Prinz William, deren Verhältnis ohnehin schon angespannt gewesen sein soll, hätten sich damals wegen der von Meghan als Gast-Herausgeberin veröffentlichten Vogue einen "Showdown" geliefert. Meghan war damals Gastredakteurin der Septemberausgabe 2019 des mit dem Titel "Forces for Change".

➤ Lesen Sie hier mehr: Prinz Harry & Meghan: Übertriebene Forderung nach Queen-Begräbnis

In seinem Buch "Battle of Brothers" behauptet Lacey, William habe versucht, "die in der Zeitschrift angesprochenen Themen" mit Harry zu besprechen, aber es habe "eine weitere klassische Harry-Explosion" gegeben.