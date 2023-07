Diana startete witzige Geburtstagstradition, die William heute ins Schwitzen bringt

"Ich mache es mit George heute so, wie es Diana damals mit uns gemacht hat. Ich gebe ihm unmögliche Geschenke, die echt laut sind und aus vielen Teilen bestehen", so Samuel im "How to Fail"-Podcast. "William muss sie dann tagelang zusammenbauen. Und wenn man es dann geschafft hat, macht es fürchterliche Geräusche und Lichter blinken."

"Unmögliche Geschenke" für die kleinen Royals

Der Rest der Familie habe große Freude daran, ihm dabei zuzusehen, wie er ins Schwitzen gerate - besonders Prinz George, der kürzlich seinen zehnten Geburtstag feierte. Es bringe sie zum Lachen. Diana hätte George gern gehabt, glaubt ihre frühere Freundin: "Er ist lustig und lebhaft und frech und, Gott, sie hätte ihn so sehr geliebt", sagt Samuel.

➤ Lesen Sie hier mehr: Prinz Harry & Meghan: Übertriebene Forderung nach Queen-Begräbnis