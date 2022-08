Die eine Sache, die Diana vor Charles geheim hielt, als sie mit Harry schwanger war

Die Biografie "Diana: Her True Story" von Andrew Morton schlug nach Erstveröffentlichung im Jahr 1992 hohe Wellen. Fast 20 Jahre nach ihrem Tod wurde sie 2017 neu aufgelegt. Zum ersten Mal wurden damals auch Niederschriften von Tonaufnahmen veröffentlicht, die bis dahin unbekannte Details aus Lady Dis Leben enthüllen. Diana kommentierte auf den Tonbändern Prinz Charles' Seitensprung genauso, wie die Esstörung, mit der sie zu kämpfen hatte. Auch ein intimes Detail, die Geburt ihres zweiten Sohnes betreffend, ist in der Biografie zu lesen. So habe Diana sein Geschlecht nach einer Untersuchung für sich behalten, schreibt Morton in seinem Buch.

Charles wollte ein Mädchen

Diana soll Charles bis zum Schluss verschwiegen haben, dass sie wieder einen Sohn erwartete.