Die Hintergründe von Prinz Williams "bewusster Entscheidung gegen Harry"

Der britische Prinz William soll "eine bewusste Entscheidung" getroffen haben, seine Arbeit für die Firma - wie die Royals sich angeblich auch mal selbst nennen - vor die Beziehung zu seinem Bruder Prinz Harry zu stellen. Zumindest, wenn man Jamie Lowther-Pinkerton Glauben schenken mag. Lowther-Pinkerton arbeitete bereits als Privatsekräter für William und Harry. In der Dokuserie "The Real Windsors: A Very Modern Prince?" behauptet er laut der Zeitung The Sun, dass William die Interessen der Monarchie stets seiner Verbindung mit Harry vorgezogen habe.

Pflichtbewusst

"Er hat eine bewusste Entscheidung getroffen, dass die Pflicht an erster Stelle steht", so Lowther-Pinkerton. "Prinz William ist sehr analytisch und stellt wichtige Fragen (...). Sein moralischer Kompass ist absolut starr nach Norden ausgerichtet. Er hat ein klares Verständnis dafür, was richtig und was falsch ist."