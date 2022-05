Victoria Beckham über Magerwahn und neue Schönheitsideale

Ihre früheren Tage als Size-Zero-Queen der Modebranche dürfte David Beckhams Frau wohl mittlerweile überdenken: "Es ist eine altmodische Einstellung, wirklich dünn sein zu wollen. Ich denke, Frauen wollen heute gesund und kurvig aussehen." Die vierfache Mutter fügt hinzu: "Jede Frau wünscht sich einen schönen, runden, kurvigen Po, oder?"

"Es gibt viele wirklich kurvige Frauen in Miami, und sie stehen wirklich zu sich, weißt du? Sie laufen am Strand von Miami entlang, ohne viel Kleidung anzuziehen, und sie sehen fantastisch aus." Dass Frauen heutzutage zu ihren Kurven stehen und diese sogar "zelebrieren", freut sich Victoria Beckham besonders auch als Mutter einer 10-jährigen Tochter. "Sie zeigen ihren Körper mit so viel Selbstvertrauen. Ich finde sowohl ihre Einstellung als auch ihren Stil wirklich befreiend. Und als Mutter liebe ich die Tatsache, dass Harper mit Frauen zusammen ist, die ihre Kurven wirklich feiern und sich an ihrem Aussehen erfreuen."

Die neuen Aussagen kommen natürlich nicht von ungefähr, denn der Designerin ist der Wandel in der Modeindustrie aufgefallen, weshalb sie ihre neue "VB Body"-Kollektion an verschiedene Körpertypen richtet und diese für kurvenreiche Figuren entworfen hat. "Ich denke, Frauen wollen heute gesund und kurvig aussehen. Sie wollen ein paar Brüste haben – und einen Hintern. Je kurviger sie sind, desto besser sehen meine VB Body Kleider aus."