Alles über Prinz Harrys Blitzbesuch in Großbritannien

Harry wollte bei Krönung nicht auffallen

Seine Ankunft ging inmitten anderer Royals fast unter. Auch auf besondere Kleidung verzichtete Harry, lediglich einige Orden baumelten an seinem dunklen Anzug - Andenken an seinen zweifachen Kampfeinsatz in Afghanistan. Harrys Onkel Prinz Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal ebenfalls keine öffentlichen Auftritte für die Royal Family mehr übernimmt, trug hingegen demonstrativ die Robe des Hosenbandordens, des ältesten britischen Ritterordens.

Auf dem Weg in die Kirche unterhielt sich Harry mit Edoardo Mapelli Mozzi, dem Ehemann seiner Cousine Prinzessin Beatrice. In der Kirche saß er dann in der dritten Reihe zwischen dem Gatten von Cousine Prinzessin Eugenie, Jack Brooksbank, und Prinzessin Alexandra, einer Cousine seiner Großmutter Queen Elizabeth II. Diese Mitglieder der Royal Family spielen in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle, mit prominenteren Verwandten war Harry nicht zu sehen.

Harry bei Krönung von Annes Hutfeder verdeckt

Die Plätze in den ersten beiden Reihen waren "working Royals" vorbehalten, die öffentliche Auftritte absolvieren. Oft zu sehen war Harry deshalb nicht - zumal eine auffällig große Hutfeder von Charles' Schwester Prinzessin Anne, die direkt vor ihm saß, den Prinzen verbarg.