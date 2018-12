Ärger bei Sarah Lombardi: Unbekannte filmt nackten Sohn

Auf Instagram teilt Sängerin Sarah Lombardi (26) gerne private Fotos und gibt Fans Einblicke in ihr Familienleben. Doch nun zeigte sie sich in einer Instagram-Story wütend. Eine unbekannte Frau habe die Privatsphäre ihres Sohnes (3) verletzt, so Lombardi.

Unbekannte filmt Sohn beim Wickeln