Sarah Lombardi: Verwirrung um Krebs-Geständnis

Sarah Lombardi sorgt mit ihren Aussagen über eine angebliche Krebsdiagnose für Verwirrung: Medienberichten zufolge soll die Sängerin am Sonntag in einer Instagram-Story von einer besorgniserregenden Diagnose berichtet haben, die sie 2014 erhalten habe - so zumindest interpretierten einige deutsche Klatschmagazine und Lombardis Fans die Videobotschaft.

Krebs-Geständnis sorgt für Verwirrung

Vor vier Jahren sei bei der 25-Jährigen "eine Krebsvorstufe diagnostiziert" worden. Lombardi habe sich einem Eingriff unterziehen müssen. "Die OP war zum Glück erfolgreich, es wurde alles entfernt und bisher kam nichts zurück", soll die Sängerin in ihrer Instagram-Story erzählt haben.

Offenbar zweifelten einige ihrer Follower an dem Wahrheitsgehalt der Geschichte. Die Musikerin musste sich daraufhin mit zahlreichen skeptischen Kommentaren auseinandersetzen.

"Als ob du Krebs hattest und es jetzt erst öffentlich machst. Allerdings glaube ich, dass du solariumsüchtig warst", soll unter anderem ein User geschrieben haben. "Was ist das denn für eine neue Story. Angeblich bist du seeehr krank", ein anderer.