9 Stars, die (mehr oder weniger gut) Deutsch sprechen

Sandra Bullock

Schauspielerin Sandra Bullock spricht gut Deutsch, mit einem fränkischen Akzent. Der Grund: Ihr Vater, der bei der US-Armee arbeitete, hatte ihre Mutter, eine Opernsängerin, in Bayern kennengelernt. Mit ihrer jüngeren Schwester Gesine verbrachte Bullock die ersten zwölf Jahre ihres Lebens in Nürnberg. Mittlerweile zählt sie zu Hollywoods Top-Stars. Die erste große Kinorolle kam 1994 an der Seite von Keanu Reeves in dem Action-Knaller "Speed", danach stand sie unter anderem für den romantischen Liebesfilm "Während Du schliefst..." (1995) oder die Verfilmung des John-Grisham-Romans "Die Jury" (1996) vor der Kamera. In "Miss Undercover" (2000) spielte Bullock eine Polizistin, die bei einer Miss-Wahl verdeckt ermittelt. In "Selbst ist die Braut" (2009) war sie die zickige Chefin, die ihren Sekretär (Ryan Reynolds) mies behandelt, bevor sie sich in ihn verliebt.