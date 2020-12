Gegen das Stigma: Stars, die über ihre psychischen Probleme sprechen

Lady Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Was lange kaum jemand wusste: Seit seiner Kindheit hat der heutige Weltstar Lady Gaga mit Ängsten und Depression und zu kämpfen. Die psychischen Probleme ihrer jugendlichen Tochter thematisierte Mutter Cynthia Germanotta verangenes Jahr öffentlich, um sich gegen das Stigma psychischer Erkrankungen einzusetzen. Und auch Lady Gaga selbst sprach in einem Interview mit US-Moderatiorin Oprah Winfrey über ihre erlittenen Traumata. Sie habe sich in der Vergangenheit nicht häufig darüber geäußert, es sei ihr aber ein Anliegen, "dass die Menschen wissen und hören, dass sie sich lange selbst verletzt habe", so Lady Gaga damals. "Der einzige Grund, wieso ich es geschafft habe, mit dem Ritzen aufzuhören, war, da ich verstanden habe, was ich da tue: Ich habe versucht, den Leuten zu zeigen, dass es mir nicht gut geht, anstatt es ihnen zu sagen und um Hilfe zu bitten", ergänzt sie. Im Gespräch mit Winfrey erzählte sie zudem, dass sie im Alter von 19 Jahren wiederholt vergewaltigt worden sei. Seitdem leide sie an einer Posttraumatsichen Belastungsstörung und unter chronischem Schmerz, weshalb sie in ärztlicher Behandlung sei. Doch sie habe überlebt und "immer weiter gemacht". Eine Botschaft, die sie nun auch anderen mitgeben will. Außerdem möchte sie Menschen ermutigen, auf andere zuzugehen und ihn zu sagen, dass sie gesehen und gehört werden, wenn sie es brauchen. Lady Gaga spricht darüber, physisch, psychisch und auf emotionaler Ebene gelitten zu haben. Medikamente würden helfen, so die Sängerin, die aber der Meinung ist, dass es bei psychischen Erkrankungen zusätzlich Therapie brauche. "Da gibt es einen Anteil, den du selber machen musst", so Gaga.