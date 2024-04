50 Jahre "Unsere kleine Farm": Was die Serie bis heute so besonders macht

Unglaubliche 204 Folgen von je ungefähr 45 Minuten gibt's von der beliebten Serie "Unsere kleine Farm (im Original "Little House on the Prairie"). 1974 wurde die Serie über das Leben der Farmersfamilie Ingalls (nach der autobiografische Buchserie von Laura Ingalls Wilder) zum ersten Mal im US-Fernsehen ausgestrahlt, also vor 50 Jahren. Die Geschichte aus Walnut Grove begeistert aber bis heute und die Figur der Laura (gespielt von Melissa Gilbert) hat eine ganze Frauengeneration geprägt. "Die Menschen finden Werte, Trost und eine Botschaft, nach denen sie sich sehnen", sagte Karen Grassle (82), die Lauras Mutter Caroline spielte, in der Sendung "Good Morning America" anlässlich des 50. Jubiläums.

Dort erinnerte man sich auch an "Pa Charles" Michael Landon (1936-1991), der die Serie produzierte, Regie führte und viele der Episoden schrieb. Er sei "magnetisch" gewesen, sagte Gilbert, die am 8. Mai ihren 60. Geburtstag feiert. Die Beziehung sei sofort familiär gewesen, er habe sie aber immer auf Augenhöhe behandelt.

© APA/AFP/VALERIE MACON Melissa Gilbert bei einem Fan-Event

Karen Grassle hingegen dürfte nicht so schöne Erinnerungen an ihn haben, schließlich wirft sie ihm in ihrem Buch "Bright Lights, Prairie Dust" Mobbing und Sexismus vor. Anfänglich habe noch Harmonie am Set geherrscht, doch als Grassle eine höhere Gage forderte, sei Landon ausfällig geworden.

"Michael riss böse Witze vor der gesamten Crew über mich. Er kritisierte meine Figur, meinen Körperbau, mein Gesicht", so Grassle gegenüber der deutschen Bild. Kurz vor seinem Krebs-Tod im Jahr 1991 haben sich die beiden aber wieder versöhnt. "Wir redeten am Telefon über unsere Leben. Ich bin so dankbar dafür." Auch Alison Arngrim (62; sie spielte Lauras Erzfeindin Nellie Oleson) scheint gemischte Gefühle für Landon zu haben. "Er ging nicht. Er stolzierte. Er schwadronierte. Wie ein Pfau", schreibt sie in ihrem Buch "Confessions of a Prairie Bitch". Er soll auch Schuhe mit Plateau-Sohlen getragen haben, um größer zu wirken.

© mauritius images / Alamy Stock Photos / CELLULOID PLANET/ mauritius images/Alamy Stock Photos/CELLULOID PLANET Alison Arngrim spielte Nellie Oleson

Übrigens, die Titelmusik stammt von David Rose (1910-1990) und lief davor bereits in zwei Folgen der Westernserie "Bonanza".

Melissa Gilbert jedenfalls ist während der Dreharbeiten erwachsen geworden. Sie war 10 als sie begannen und 19 als sie endeten. Im Alter von 21 Jahren würde sie mit einem Stern auf dem "Hollywood Walk of Fame" geehrt, den Jugendrekord teilt sie sich mit Sängerin Britney Spears (42). Im Simi Valley, dem einstigen Drehort der Serie, fand kürzlich ein besonderes dreitägiges Fan-Event statt, wo u. a. auch Grassle, Gilbert und Dean Butler (67; spielte Lauras Ehemann Almanzo Wilder) mit dabei waren. "Es wurden so viele Erinnerungen geschaffen, die ein Leben lang anhalten werden", meinte dieser dazu.

"Es hat so lange gedauert, bis mir klar wurde, was Laura für Mädchen bedeutet. Und zu sehen, wie sie weiterhin Mädchen inspiriert, ist so schön", sagte Gilbert dort. "Es mit den Augen dieser nächsten Generation zu sehen, macht es umso spezieller. Und auch ein bisschen frustrierend, denn die gleichen Dinge, über die wir damals geschrieben und gesprochen haben, gleiche Rechte für Frauen, gleiche Rechte für farbige Menschen, sind auch heute noch die gleichen Dinge, für die wir kämpfen. Ich denke, wir haben einen kleinen Schritt nach vorn gemacht, aber für mich ist es auf jeden Fall nicht genug", so die Schauspielerin gegenüber USA Today. "Am meisten bewegt mich, wenn mir Leute erzählen, wie sich die Serie auf ihr Leben ausgewirkt hat, wie ihre Kindheit war und warum es ihnen so wichtig war." Im Laufe der Jahre begann Gilbert mit ihrem Aussehen zu hadern, ließ sich sogar die Brüste vergrößern und litt unter Drogen- und Alkoholsucht. Das alles hat sie mittlerweile überwunden. Mit ihrem dritten Ehemann Timothy Busfield (66; verheiratet seit 2013) kaufte und renovierte sie eine kleine Bockhütte und erfreut sich dort an ihren neun Enkelkindern.