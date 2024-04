Das Telefon ist schuld

George Bush sen. hatte 1992 eine Vision: „Wir wollen die Familie stärken, damit Amerikas Familien wieder den Waltons ähneln und weniger den Simpsons.“

Wenn man beim Zappen auf Sat.1 Gold und bei „Unsere kleine Farm“ landet, hat man auch dieses Waltons-Gefühl von einer ehemals heilen Welt. Doch sie ist auch gebrochen: Jonathan Garvey kauft der Familie mit Aktiengewinnen einen Telefonanschluss. Sogleich bespricht Ehefrau Alice mit ihrer Mutter fernmündlich Intimes. Dorftratsch’n Mrs. Oleson hört mit und so erfährt Jonathan, dass seine Frau bereits einmal verheiratet war. Er braust in die große Stadt, um den Ex kennenzulernen.

Am Ende kehrt er zurück nach Walnut Grove. Alles ist wieder gut, die Frau hat gekocht. Vor dem Essen fällt er noch mit roher Gewalt den Telefonmasten, als sei das Böse nur dadurch in der Welt.

Das erinnert allzu sehr an die Gegenwart, wo ja auch nur das Internet an allem schuld sein soll.