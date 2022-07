34 Kilo weniger: So stählte David Harbour seinen Körper für "Stranger Things 4"

"Alles in allem war es eine schwierige und aufregende Fahrt mit wechselnden Ernährungs- und Trainingsplänen (oder deren Fehlen)", schreibt Harbour. Während der Phase des Trainings habe er oft innere Widerstände und Wut gespürt. Das Resultat war am Ende aber erstaunlich. "Alles in allem habe ich über 75 Pfund [ca. 34 Kilo verloren", so Harbour.

Er könne die diesjährige Weihnachtssaison inzwischen aber kaum erwarten. Er kämpfe nun darum, wieder ein "gutes Gewicht" zu bekommen, "wo immer Hopper in Staffel 5 landet."

"All dieses Auf und Ab ist nicht gut für den Körper, und ich muss es bald aufgeben, aber es ist so ein lustiger Teil des Jobs, für eine Weile in einer anderen Version deiner Haut zu leben", lautet das Fazit des "Stranger Things"-Stars.