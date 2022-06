"Hatte Schmerzen": Winona Ryder über schwierige Trennung von Johnny Depp

Nach ihrer Trennung von ihrem ehemaligen "Edward mit den Scherenhänden"-Co-Star im Jahr 1993 hatte Ryder immense "Schmerzen".

Winona Ryder: "Habe einfach nicht auf mich aufgepasst"

"Das war mein wahres 'Girl, Interrupted'-Leben", sagte die 50-jährige Ryder in Anspielung an ihre Rolle als psychiatrische Patientin, die an Liebeskummer litt. "Ich erinnere mich, dass Michelle [Pfeiffer] sagte: 'Das geht vorbei.' Aber ich konnte es nicht hören", so die Schauspielerin. "Ich habe nie darüber gesprochen. Da ist dieser Teil von mir, der sehr privat ist. Ich habe so einen Platz in meinem Herzen für diese Zeit. Aber für jemanden, der jünger ist und mit Social Media aufgewachsen ist, ist es schwer zu beschreiben."

Nach dem Beziehungs-Aus fiel Ryder in ein tiefes Loch. Sie war einfach nicht in der Lage, auf sich zu achten. Erst mithilfe eines "unglaublichen Therapeuten" und etwas Eigenmotivation habe sie es geschafft, zu heilen. Sie erinnerte sich an die Zeit, als sie im Film "Das Geisterhaus" eine gequälte Figur spielte und sich gefragt habe, ob sie diese Figur genauso behandeln würde, wie sie sich selbst behandelte. "Ich sah mir diese falschen Prellungen und Schnitte in meinem Gesicht an und es fiel mir schwer, mich selbst als dieses kleine Mädchen zu sehen. 'Würdest du dieses Mädchen so behandeln, wie du dich selbst behandelst?'", sagte sie. "Ich erinnere mich, dass ich mich selbst ansah und sagte: 'Das ist es, was ich mir innerlich antue.' Weil ich einfach nicht auf mich selbst aufgepasst habe."