Johnny Depp: Komplett neuer Look und neuer Film nach Prozess

Vor Kurzem gelang Johnny Depp ein Teil-Sieg im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard. Seither konnte er nicht nur seinen Ruf nach einigen Jahren voller Image-Schäden wiederherstellen, sondern auch wieder einige große Jobs in Hollywood ergattern. Von Paparazzi wurde der Schauspieler nun mit neuem Look am Set seines neuen Filmes "Jeanne du Barry" gesichtet.

Johnny Depp: Neues Styling als Ludwig XV.

Wie der Sprecher von Johnny Depp zwar dementierte, wird der 59-Jährige trotz aller Gerüchte nicht mehr als Jack Sparrow in einem weiteren Teil von "Fluch der Karibik" auf der Leinwand zu sehen sein. Stattdessen wird der Kino-Starnach zweijähriger Hollywood-Zwangspause, da er durch die Anschuldigungen seiner Ex-Partnerin keine Rollen bekommen hat, bald als der französische Monarch Ludwig XV. im Streifen "Jeanne du Barry" die Hauptrolle übernehmen.