Sängerin Pink legt sich mit einigen ihrer Fans an

Sängerin Pink ist dafür bekannt, auch in der Öffentlichkeit nicht davor zurückzuschrecken, ihre Meinung zu äußern. Vor allem zu ihren politischen Überzeugungen steht die 42-Jährige auch öffentlich, wie sie unter anderem durch ihren Hit-Song "Dear Mr. President", welchen sie 2006 an den damaligen US-Präsidenten George W. Bush gerichtet hatte, bewies. Auch an Befürworter des kürzlich beschlossenen, umstrittenen Abtreibungsgesetzes in Amerika hat die "What About Us"-Interpretin auf Social Media klare Worte.

Pink: Klares Statement auf Social Media

Zur aktuellen Gesetzeslage zu Abtreibungen in Amerika meldet sich auch Pink auf Social Media. Mit ihrer Message richtet sich die zweifache Mutter an ihre 31,5 Millionen Twitter-Fans und Follower.