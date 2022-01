"15 Kilo weniger und kein Silikon": Carmen Geiss zeigt, wie sie früher aussah

"Die Zeit vergeht wie im Flug" - das dachte sich wohl auch TV-Millionärin Carmen Geiss, als sie am Donnerstag ein Foto aus ihrer Vergangenheit auf Instagram mit ihren über 824.000 Followern teilte.

Carmen Geiss: "15 Kilo weniger und kein Silikon"

Auf dem Foto der 56-Jährigen sieht man, wie die Frau von Robert Geiss in den 1980er-Jahren aussah. Die Society-Lady teilte in ihrem Beitrag mehrere Aufnahmen von sich, auf denen sie in Bademode für professionelle Fotos posierte.