Ungeschminkt bei Untersuchung: Carmen Geiss meldet sich aus dem Spital

Bis jetzt verlief der medizinische Check ohne Auffälligkeiten. "Bisher sind alle Untersuchungen gut gelaufen", teilt die 56-Jährige in dem Clip, in dem sie in einem Untersuchungszimmer zu sehen ist, ihren Followern mit.

Diese freuen sich darüber, dass es für den Spitalsbesuch keinen ernsten Grund gibt. Dafür, dass sich Carmen so natürlich und ganz ohne Make-up zeigt, erntet sie außerdem viel Zuspruch. "Du gefällst mir ungeschminkt sogar besser", teilt etwa ein Nutzer der zweifachen Mutter mit. "Das finde ich so toll, dass du dich mal so zeigst", lautet ein anderes Kommentar.