Shitstorm für Carmen Geiss: Foto verärgert Fans

Carmen Geiss selbst hält sich bislang mit Kommentaren zur Causa zurück - das Bild bleibt online. Eine Followerin versucht indes, Geiss' zu unterstützen, hat aber ebenfalls Kritik übrig: "Ich erinnere mich auch noch an diese Zeit, als man sich am Strand mit Löwenbabys und Affen fotografieren lassen konnte. Damals gab es noch keinen Tierschutz und wir waren blauäugig und als Kinder war es einfach nur cool. Also nicht sich heute darüber aufregen über etwas, das gottlob längst zur Vergangenheit gehört. Wir wussten es nicht besser. Heute definitiv ein No-Go."