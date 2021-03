Nach Verhaftung am Flughafen: Robert Geiss meldet sich zu Wort

Ihr Urlaub nahm für die Geissens ein böses Ende: Als Robert und Carmen Geiss aus ihren Ferien zurück in ihre Wahlheimat Monaco fliegen wollten, wurde der TV-Millionär von Polizisten in Madrid aus dem Flugzeug gezerrt und in in Gewahrsam genommen. Er stand im Verdacht, sich vor 20 Jahren eines Diebstahls schuldig gemacht zu haben, wie seine Ehefrau in einem Video auf Instagram erzählte.

In Madrid verhaftet: Robert Geiss klärt auf

Nach einer Nacht im Gefängnis ist der 57-Jährige mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Wie RTL berichtet, verbrachte Geiss die Nacht nach eigenen Angaben in einer Zelle ohne Bett mit teilweise bis zu 30 anderen Gefangenen. Mithilfe eines Anwalts sei er am nächsten Tag wieder entlassen worden.

"Im Moment der Verhaftung dachte ich, es wäre der VIP-Service, der kommt", erzählt Geiss in einer Videobotschaft gegenüber RTL. "Ich wurde festgenommen wegen einer ganz alten Geschichte, die mittlerweile 22 Jahre alt ist. Die man nur versehentlich im Computer vergessen hat zu löschen. Am Ende des Tages ist die Geschichte jetzt damit erledigt", klärt Robert Geiss auf.