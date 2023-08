WM-Medaille und Olympia-Ticket: Gipfelsturm von Kletter-Star Pilz

In dieser Disziplin, in der 2024 in Paris auch Olympia-Medaillen vergeben werden, stellte Jessica Pilz eindrucksvoll unter Beweis, dass sie aktuell zu den besten Allrounderinnen im Klettersport zÀhlt. In der Kombi aus Bouldern und Lead kraxelte die 26-JÀhrige sensationell auf den zweiten Platz und hÀlt damit schon bei sieben Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften.