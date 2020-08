Wiens Eisheiliger: Phil Lakos geht in seine 18. Saison bei den Capitals

Wer Vienna Capitals sagt, der muss zwangsläufig auch Phil Lakos sagen. Kein Spielername ist so eng verbunden mit dem Hauptstadtklub wie Philippe Lakos, der im Trikot der Wiener 792 Ligaspiele absolvierte, damit der unangefochtene Rekordhalter ist und als einziger Spieler beiden Capitals-Meistermannschaften (2005, 2017) angehörte.

Am Mittwoch feiert der Verteidiger seinen 40. Geburtstag, doch seine Karriere will er deshalb noch lange nicht auf Eis legen. Lakos verlängerte seinen Vertrag und geht in seine 18. Saison bei den Vienna Capitals. „Wenn ich gebraucht werde, stehe ich bereit", sagte die Vereinslegende.