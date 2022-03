Wie sich die Freerider auf die World Tour in Fieberbrunn vorbereiten

Tägliches Training

Als "extrem", "cool", "atemberaubend" wird ihre Sportart oft beschrieben. "Das sieht so leicht aus", hört Manuela Mandl oft. Doch für die 33-Jährige aber ist das Freeriden ein Rund-um-die-Uhr-Job: "Ich trainiere jeden Tag", sagt die Wienerin. Von täglichem Core-Training, Ausdauer- und Koordinationstraining, bis hin zum Fitbleiben im Sommer. Freeriden ist ein Sport, der einen das ganze Jahr beschäftigt. "Man sieht nicht, wieviele Jahre an Vorbereitung in so einem Run stecken, wieviel Wissen über alpine Gefahren, Schneedeckenaufbau, Lawinen."

Doch, mindestens einer sieht es schon. Markus Kogler findet, dass jede und jeder einzelne der Athleten in dieser Hinsicht bestens vorbereitet ist. Der Sicherheitschef des Events ist seit dem ersten Tag beim Fieberbrunn-Stopp dabei, hat ihn selbst einst mit ins Leben gerufen. Als Bergführer hat er den Hang den ganzen Winter unter Beobachtung. "Ab dem ersten Schneefall dokumentieren wir", sagt er, die Fotos werden den Fahrern laufend zur Verfügung gestellt. Denn wer Freeriden will und wissen will, wie die Schneedecke aufgebaut ist, dem reicht nicht ein Blick am Tag vor dem Bewerb.