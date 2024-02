Wie die Überfliegerin Sara Marita Kramer in ein tiefes Loch fiel

„Ich habe gerade in der letzten Saison sehr viel nachgedacht und überlegt. Das hat mich gefressen. Wenn du einmal in diesem Radl gefangen bist, dann kommst du schwer wieder raus.“

Der Triumph im Gesamtweltcup verlieh der Österreicherin seinerzeit keine Flügel. Vielmehr fühlte sich Kramer danach unter Zugzwang und in der Bringschuld. „Ich wollte allen beweisen, dass ich wieder den Gesamtweltcup hole“, erinnert sich die Siegerin von 15 Weltcupspringen.

Der Frust und die Verunsicherung waren Sara Marita Kramer auch deutlich anzusehen. Selten einmal saß die Österreicherin mit einem Lächeln und mit Vorfreude auf dem Zitterbalken. „Ich habe mich so nicht gekannt. Ich bin auf die Schanze gekommen und habe mich nicht wohl gefühlt. Der Spaß und die Lockerheit waren nicht mehr da.“ Kramer hat daraus ihre Lehren gezogen. Sie hat ihre Ziele zurückgeschraubt und definiert sich nicht mehr nur über Platzierungen. „In dieser Saison ist es darum gegangen, alles etwas entspannter zu sehen und wieder Spaß zu haben. Und nicht darum, wieder zu gewinnen.“

Mit diesem Zugang springt es sich für Sara Marita Kramer etwas leichter. Die frühere Dominatorin ist zwar aktuell nicht in der Lage, um die Topplätze mitzuspringen, aber Kramer wirkt trotzdem deutlich gelassener und ausgeglichener als noch im vergangenen Winter.

Beim österreichischen Doppelsieg in Hinzenbach landete Kramer gestern an 16. Stelle. Die 22-Jährige weiß, wo sie hin will. „Ich möchte wieder ein bisschen mehr die alte Sara werden.“