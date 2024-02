Der Heimsieg in Hinzenbach war für Eva Pinkelnig "megacool"

Österreichs Skispringerinnen dominierten am Samstag den Heim-Weltcup in Hinzenbach. Eva Pinkelnig gewann mit 243,1 Punkten (88,5/92,0) und 2,9 Zählern Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Jacqueline Seifriedsberger (88,0/87,0) und feierte ihren 13. Weltcupsieg. Am Sonntag (13.45 Uhr/live ORF 1) steht im Eferdinger Becken ein weiterer Bewerb auf dem Programm.

Im ersten Weltcupbewerb nach dreiwöchiger Pause lag Pinkelnig nach dem ersten Sprung hauchdünn (0,5 Punkte) hinter Seifriedsberger und setzte sich mit der Tageshöchstweite von 92,0 m an die Spitze. „Megacool. Ich habe mich gut gesteigert und im Wettkampf die guten Sprünge ausgepackt“, sagte die 35-jährige Vorarlbergerin nach ihrem vierten Saisonsieg im ORF-Interview.